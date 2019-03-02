В Мурманске рассмотрели вопрос внесения изменений в Положение о заказнике «Сейдъявврь»

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области провёл рабочее совещание по вопросу внесения изменений в Положение о заказнике «Сейдъявврь» в рамках проводимой министерством работы по приведению положений о региональных заказниках в соответствие с новыми требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

В совещании приняли участие представители Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства, ГОКУ «Дирекция ООПТ».

По итогам совещания принято решение провести консультации с населением Ловозерского района и другими заинтересованными лицами и организациями в целях всестороннего учёта интересов местного населения.