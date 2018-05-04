В Мурманске разыскивают пожилую женщину, ушедшую из дома 24 апреля

Отделом полиции № 2 УМВД России по Мурманску разыскивается ушедшая из дома Ивантьева Татьяна Максимовна, дата рождения - 28.04.1943, уроженка Вологды, зарегистрирована по адресу: г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Североморское шоссе, 12, которая 24 апреля 2018 года ушла из дома и до настоящего времени домой не вернулась. 27 апреля ее видели в подъезде дома 12 по ул. Североморское шоссе в Росляково.

Приметы: на вид около 75 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие, седые, на носу справа родинка, страдает потерей памяти.

Была одета: пальто летнее (плащ) серого цвета, юбка черного цвета ниже колена, сапоги кожаные черного цвета, шапка серого цвета с украшением из меха.

В случае получения какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску.

Тел.: (8-8152) 406-110, 406-430, 406-131, 8-911-301-51-43.