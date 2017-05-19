В Мурманске рейд общественных контролеров помог навести порядок в магазине торговой сети

В Мурманске в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» сегодня состоялся повторный общественный рейд в магазин торговой сети «Пятерочка». Напомним, предыдущий рейд в эту торговую точку прошёл накануне майских праздников. Тогда общественные контролеры выявили различные нарушения: обнаружены продукты с истекшим сроком годности, коробками с товаром заставлены проходы между прилавками, захламлен запасный выход, затруднен доступ к «Уголку потребителя», на некоторых этикетках очень сложно было разобрать срок годности и дату производства. Кроме того, общественники указали руководству магазина на скудность ассортимента продуктовой продукции, произведенной в Мурманской области.

Все свои замечания общественные контролеры передали руководству предприятия торговли, которое, как показала повторная проверка, с большим вниманием отнеслось к критике: на этот раз в ходе рейда нарушений обнаружено не было.

«Поводом для проведения первого рейда стали обращения жителей, которых не все устраивало в работе данной торговой точки, - рассказал заместитель секретаря регионального отделения партии, член региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин. – Необходимо отметить, что руководство магазина оперативно и эффективно отреагировало на замечания общественных контролеров, все нарушения устранены. Мы также увидели, что ассортимент товаров местного производства значительно расширен. Все это – показатель того, что диалог между жителями, которых представляют общественные контролеры, и торговыми сетями возможен и приносит большую пользу».

«Наша реакция на замечания, которые были отмечены в ходе общественной проверки, - это реакция нормального, цивилизованного участника рынка в России, - подчеркнула начальник управления по работе с госорганами Северо-Западного дивизиона федеральной торговой сети «Пятёрочка» Светлана Бабанская. – Все замечания были проработаны, как на уровне данной торговой точки, так и на уровне компании, если это было необходимо, и приняты соответствующие меры. Результат вы видите».