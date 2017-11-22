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Мурманская область. Арктика22.11.17 10:23

В Мурманске результаты рейда наглядно показали безответственность родителей, пренебрегающих элементарными мерами детской пассажирской безопасности

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по г.Мурманску во всех округах города провели масштабные рейды по соблюдению правил перевозки несовершеннолетних и профилактическое мероприятие «Пешеход».

За время проведения рейдов выявлено 13 водителей, перевозивших детей без специальных детских удерживающих устройств, остановлено 56 пешеходов, пересекающих проезжую часть в неустановленных местах и на запрещающие сигналы светофора (в том числе 5 несовершеннолетних), выявлены 13 водителей, не предоставивших пешеходам преимущества в движении.

В ходе рейда по соблюдению правил перевозки несовершеннолетних вблизи одного из образовательных учреждений Октябрьского округа был остановлен автомобиль, на заднем сидение которого перевозился несовершеннолетний пассажир. Ребёнок оказался пристегнутым ремнём безопасности, однако при проверке оказалось, что отец несовершеннолетнего управляет транспортом, будучи лишённым этих прав. В отношении мужчины был составлен административный протокол, а сам водитель доставлен в судебный участок.

Согласно кодексу КоАП РФ, штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних составляет 3000 рублей, что приблизительно равно цене детского автокресла. Однако результаты рейда наглядно продемонстрировали безответственность родителей, пренебрегающих элементарными мерами детской пассажирской безопасности. 

На территории города Мурманска в текущем году в ДТП пострадали уже 10 детей-пассажиров. К сожалению, на некоторых родителей штрафы действуют эффективнее трагичных примеров  и разумных убеждений. 

Такое же легкомыслие демонстрировали и пешеходы, выходящие на проезжую часть, даже не посмотрев по сторонам, погрузившись в гаджеты, перебегающие в неустановленных местах, спешащие пересечь дорогу на желтые и красные сигналы светофоров, не позаботившиеся в темное время суток о наличии светоотражателей, сообщает ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Мурманску.

 

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