В Мурманске с концертом выступит итальянский певец Энрико Колонна

5 мая в 18.00 пройдет концерт Энрико Микеланджело Колонна (г. Мурманск, ул. С.Перовской, д.3, Мурманская областная филармония, Концертный зал).

Энрико Колонна – итальянский певец, гитарист, автор и композитор, в прошлом участник итальянского фестиваля в Сан-Ремо. Певец уже не первый раз в России. Меломаны любят его за бархатный голос и проникновенные тексты. Сольная программа артиста – очень насыщенна. На сцене прозвучит музыка разных направлений: оперная классика, джаз, блюз, латина, знаменитая итальянская эстрада 80-х. В концерте также примут участие: Мона Филини – скрипка, Дмитрий Кондрашов - тенор саксофон, Амага Готти - драматическое сопрано.