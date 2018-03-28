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Мурманская область. Арктика28.03.18 11:15

В Мурманске с лекцией, посвященной современному искусству, выступил представитель Государственного Русского музея Алексей Григорьевич Бойко

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоялась встреча с кандидатом искусствоведения, лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, ведущим методистом по музейно-образовательной деятельности отдела «Консультационно-методический центр художественных музеев Российской Федерации» Русского музея Алексеем Григорьевичем Бойко.

Ранее Алексей Бойко уже выступал с лекциями перед северянами. В этот раз состоялась лекция «Льок, Бэнкси и другие. О сходстве и различиях современного искусства и древнейшего творчества», которая вызвала большой интерес у жителей Мурманска. Мероприятие посетили члены Союза художников России, учащиеся Детской художественной школы, жители и гости областного центра.

В ходе лекции Алексей Григорьевич рассказал о современном и древнем искусстве. Он отметил, что, говоря о сравнении, необходимо понимать, что искусство является способом самовыражения человека. Поэтому первобытное искусство и современное имеют один корень. Это сам человек и его внутренний мир.

Алексей Григорьевич Бойко планирует продолжать свои исследования и посетить столицу Заполярья с новыми лекциями.

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