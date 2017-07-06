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Мурманская область. Арктика06.07.17 07:25

В Мурманске, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Севастополе начался отбор в нахимовцы

Нахимовские военно-морские училища (ВМУ) начали прием экзаменов у будущих своих воспитанников. Всего в 2017 году право носить военно-морскую форму будут удостоены 480 школьников, успешно сдавших экзамены.

«В этом году впервые осуществляется набор в Мурманский филиал Нахимовского ВМУ, - сообщил начальник Нахимовского военно-морского училища контр-адмирал Алексей Суров. - Именно в Мурманске до 15 июля кандидаты в нахимовцы сдадут вступительные экзамены. Затем будут сформированы учебные группы пятого, шестого и седьмого классов».

Всего в 2017 году к сдаче экзаменов были допущены около 2 тыс. кандидатов. При этом конкурс среди поступающих на образовательную программу с 5 класса превысил показатель в 4 человека на место.

Нахимовское ВМУ - образовательное учреждение, ориентированное на подготовку воспитанников к учёбе в военно-морских вузах. Образовательная программа состоит из двух частей — программы средней школы за 5-11 классы и специальной военно-морской подготовки. Срок обучения - 7 лет.

В настоящее время Нахимовское ВМУ и его филиалы расположены в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе и Мурманске.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

 

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