В Мурманске школьники побывали на «Уроке мужества», организованном в Культурно-выставочном центре Русского музея

Мероприятие провели специалисты Областного художественного музея. Место проведения было выбрано неслучайно. Занятие состоялось на базе открытой в столице Заполярья выставки заслуженного художника Российской Федерации Павла Рыженко (1970-2014 гг.).

Проведение «Урока мужества» приурочено к празднованию Дня защитника Отечества. Мероприятие посетили учащиеся 6-х классов гимназии № 3 города Мурманска. Ребята прослушали экскурсию по выставке «Духовные вехи России», узнали о важных периодах истории нашей страны, отображенных в картинах известного российского художника.

Прослушав экскурсию, юные мурманчане приняли участие в интеллектуальной игре, в рамках которой нужно было выполнить различные задания, например, соотнести историческое событие с картиной.

В завершение «Урока мужества» школьники поучаствовали в викторине на знание истории России.