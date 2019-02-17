Мурманская область. Арктика17.02.19 09:28
В Мурманске штормит
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, который смещается с Норвежского моря в восточном направлении. 17 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, снег, метель, заносы дорог. 18 февраля ожидается улучшение погодных условий.
17 февраля в период с 5 до 9 часов ожидается усиление северного, северо-западного ветра: по Мурманской области и в Мурманске в порывах 20-25 м/с; в Кольском заливе в порывах 25-27 м/с. Снег, сильная метель.
Сохранится до 14-17 часов воскресенья.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-
Последние комментарии
Мимо проходящий
17.02.19 10:25
ДАМ в очередной раз показал свою оторванность от реалий в стране, лучше бы не заикался о бедных - у нас самые бедные - это олигархи, которым постоянно выделяют миллиарды на покрытие их потерь от санкц
Комментарий к новости:Ловим инвестиции в Сочи, теряем рыбу в Мурманске
Валентин
16.02.19 14:10
Когда расширят дорогу до Мурманска? Жители ЗАТО страдают от бесчисленных грузовиков, это не один год будет грязь и заторы!!!
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Александр
16.02.19 02:08
Личность историческая, но только потому что он последний, столько чести.... Он развалил страну, империю, просто не имея ИМПЕРАТОРСКОГО характера,воли.
Комментарий к новости:«Двуглавый орёл» возвращает нам правду о Николае Втором
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30«Приключения Гекльберри Финна». Художественный фильм (6+)16:15«Похищение чародея». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области лидерами по росту цен остаются репчатый лук, белокочанная капуста и морковь-PRO ВалютуКурс евро вырос на 20 копеек, доллара – на 16 копеек-PRO ЭнергетикуГлава ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник и губернатор Мурманской области Марина Ковтун обсудили повышение надежности электроснабжения региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМорская коллегия РФ займется проблемами освоения и изучения Арктики и Антарктики
-Нам интересно Ваше мнение15.02.19: Владимир Путин, Президент РФ, 20 февраля огласит очередное послание Федеральному собранию. Ваша жизнь стала лучше от предыдущих президентских обращений к элите страны?Проголосовало: 95 человек