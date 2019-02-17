В Мурманске штормит

Мимо проходящий ДАМ в очередной раз показал свою оторванность от реалий в стране, лучше бы не заикался о бедных - у нас самые бедные - это олигархи, которым постоянно выделяют миллиарды на покрытие их потерь от санкц Комментарий к новости: Ловим инвестиции в Сочи, теряем рыбу в Мурманске

Валентин Когда расширят дорогу до Мурманска? Жители ЗАТО страдают от бесчисленных грузовиков, это не один год будет грязь и заторы!!! Комментарий к новости: Мегапроект стратегического значения в Белокаменке