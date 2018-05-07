В Мурманске следователи проведут прием граждан по вопросам совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних

В помещении Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится прием граждан по вопросам совершения преступления несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Прием будет проходить 11 мая с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 48.

В мероприятии примут участие:

- начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области Колбушков Сергей Валерьевич,

- заместитель руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Белых Кирилл Александрович.

Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918.