В Мурманске служебный пес по кличке Фаворит нашел квартирных воров

Накануне в полицию Мурманска поступило сообщение от местного жителя 1959 года рождения о краже из его квартиры по Терскому переулку. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестные лица проникли в квартиру потерпевшего через окно пару часов назад. Злоумышленники забрали из квартиры ноутбук стоимостью 10 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылись.

Полицейский-кинолог Юрий Беззубко применил служебную собаку – немецкую овчарку по кличке Фаворит. Пес взял след от квартиры потерпевшего и пошел по нему. Пройдя через несколько домов, Фаворит привел стражей правопорядка к одной из квартир в Ленинском округе областного центра. Войдя в помещение, сотрудники полиции задержали с поличным двух мужчин – ранее неоднократно судимого 41-летнего жителя областного центра и его 37-летнего знакомого. Похищенный ноутбук находился у задержанных.

По факту в отношении двух мурманчан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Один из мужчин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, его 37-летнему знакомому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.