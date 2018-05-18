В Мурманске соревновались школьники в пожарно-спасательном деле

На базе школы №4 Мурманска (р-н Росляково) прошёл IX Тематический сбор среди кадетских классов и военно-патриотических объединений, который проводится с 2010 года. В это раз он посвящён объявленному в МЧС России Году культуры безопасности.

Сбор организован Специальным управлением ФПС № 48 МЧС России при содействии Мурманского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, акционерного общества «82-й судоремонтный завод», Северо-западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО», судоремонтного завода «Нерпа», акционерного общества «Хлебопёк» и ООО «ПожСервис».

Показать свои знания и умения в пожарно-спасательном деле приехали 60 мальчишек и девчонок из ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск и города Мурманска - команды школы №279, г. Гаджиево; Североморского кадетского корпуса; школы № 276, г. Гаджиево; школы №4, г. Мурманск; Кадетской школы, г. Мурманск, и Детского морского центра им. Пикуля, г. Североморск.

По итогам соревнований победителем и призерами стали:

1 место - команда школы № 4 (г. Мурманск).

2 место - команда Кадетской школы (г. Мурманск).

3 место - команда школы № 279 (г. Гаджиево).

В условиях современного мира каждый человек должен иметь четкое представление о рисках, угрозах и других особенностях окружающей среды, чтобы не стать причиной опасного происшествия, а, оказавшись в чрезвычайной ситуации, обладать практическими навыками самопомощи и первой помощи пострадавшим. И очень ценно, что дети проявляют интерес к такому важному и очень нужному делу и с юных лет перенимают опыт у настоящих профессионалов – пожарных спасателей.