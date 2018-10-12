В Мурманске состоится чемпионат по рукопашному бою

С 20 по 21 октября в легкоатлетическом манеже Долины Уюта в Мурманске состоится чемпионат регионального отделения спортивного общества «Динамо» по рукопашному бою. Соревнования приурочены к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Медали будут оспаривать представителей силовых структур Мурманской области.

20 октября в 12.30 стартует первый тур. Участники продемонстрируют умение обороняться против соперника, вооруженного различными видами оружия. В 15.00 этого же дня запланирована торжественная церемония открытия состязаний. Сразу после нее начнется второй тур, в котором спортсменов ждут спарринг-турниры.

21 октября в 11.00 начнётся финальная стадия чемпионата. В 15.00запланирована церемония награждения победителей и призёров.