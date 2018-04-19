В Мурманске состоится ежегодная научно-практическая конференция «Православные ценности в образовании»

В соответствии с планом совместных действий министерства образования и науки Мурманской области и Мурманской и Мончегорской епархии Русской Православной Церкви 19 апреля 2018 года в МБОУ города Мурманска «Гимназия № 1» (г. Мурманск, проезд Связи, д. 30) состоится научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в современной образовательной среде», в ходе работы которой педагоги дошкольных и общеобразовательных организаций планируют обсудить следующие вопросы:

- духовное развитие личности ребенка в дошкольной образовательной организации;

- эффективные практики формирования нравственных ценностей учащихся;

- духовное содержание общего и дополнительного образования как условие достижения личностных результатов в условиях реализации ФГОС общего образования.

В рамках конференции состоится награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».