В Мурманске состоится фестиваль «Праздник дружбы»

28 января во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

Фестиваль проводится как многожанровый праздник культур народов, проживающих на территории Мурманской области, под девизом «Единство - через культуру» и посвящается 80-летию со дня образования Мурманской области.

Мероприятие направлено на укрепление межнациональных отношений, утверждение толерантности и взаимного уважения между народами, приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям народов России через знакомство с национальными традициями.

К участию приглашаются фольклорные коллективы, объединения и группы этнокультурных направлений, коллективы национально-культурных объединений, занимающиеся сохранением и воспроизводством традиционной народной культуры.