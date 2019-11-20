В Мурманске состоится фестиваль «Праздник дружбы»

26 января 2020 года во Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

Фестиваль проводится как многожанровый праздник культур народов, проживающих на территории Мурманской области, под девизом «Единство - через культуру».

Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию традиционных культур народов, проживающих на территории Мурманской области.

К участию приглашаются фольклорные коллективы, объединения и группы этнокультурных направлений, коллективы национально-культурных объединений, занимающиеся сохранением и воспроизводством традиционной народной культуры.