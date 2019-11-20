В Мурманске состоится фестиваль «Праздник дружбы»
26 января 2020 года во Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».
Фестиваль проводится как многожанровый праздник культур народов, проживающих на территории Мурманской области, под девизом «Единство - через культуру».
Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию традиционных культур народов, проживающих на территории Мурманской области.
К участию приглашаются фольклорные коллективы, объединения и группы этнокультурных направлений, коллективы национально-культурных объединений, занимающиеся сохранением и воспроизводством традиционной народной культуры.
Заявки на участие в празднике принимаются по прилагаемой форме до 26 декабря 2019 года по адресу: