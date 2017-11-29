В Мурманске состоится финал областной молодёжной акции «Живи ярко!»

1 декабря в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится финал областной акции в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!», которая в этом году проходила под девизом «Молодежь – энергия будущего!».

Мурманчане примут участие в развлекательной программе с различными конкурсами, играми и розыгрышами, проявят эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край» и посмотрят выступления творческих коллективов областного Дворца.

Молодёжная акция «Живи ярко!», организатором которой выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, проводится в Мурманской области уже третий год.

Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек среди подростков и молодежи, пропаганду активного образа жизни и участие в жизни общества. Специалисты Дворца культуры выезжают в отдаленные города и посёлки области с целью организации содержательного досуга подростков и молодёжи, вовлечение в творческую среду и создание условий для их самовыражения.

За время проведения акции «Живи ярко!» специалисты областного Дворца побывали в Оленегорске и Коле, поселках Мурмаши, Миникино и Молочный. Юные северяне приняли участие в мастер-классах, посмотрели выступления творческих коллективов и активной молодежи столицы Заполярья, которая рассказала, чем можно заниматься в свободное время, что такое волонтерство и как добиться своих целей.