В Мурманске состоится концерт Российского национального оркестра

8 декабря в Мурманской областной филармонии состоится концерт Российского национального оркестра. В исполнении Российского национального оркестра под руководством Марка Кадина прозвучат музыкальные произведения Петра Чайковского.

Солист – Михаил Плетнев, фортепиано (г.Москва).

Российский национальный оркестр был основан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетневым. За свою двадцатилетнюю историю коллектив обрел международную известность и безусловное признание публики и критиков.

Оркестр сотрудничал с ведущими мировыми исполнителями, такими как Монтсеррат Кабалье, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Гидон Кремер, Ицхак Перлман, Пинхас Цукерман и многими другими. С ним выступают лучшие дирижеры современности: Семен Бычков, Инго Метцмахер, Владимир Юровский, Пааво Ярви, Шарль Дютуа, Клаус Петер Флор, Кристоф Эшенбах, Альберто Дзедда.

Коллектив регулярно выступает в лучших залах столицы как под управлением художественного руководителя Михаила Плетнева, так и с приглашенными дирижерами.

Михаил Плетнев - знаменитый дирижер и пианист, народный артист РСФСР, основатель и руководитель с 1990 по 1999 год и с 2003 года по настоящее время Российского национального оркестра, лауреат золотой медали Международного конкурса имени Чайковского 1978 года и премии Grammy 2004 года.