Мурманская область. Арктика27.04.18 12:59
В Мурманске состоится концерт «Старые весы»
28 апреля в 18.00 состоится концерт «Старые весы» (г. Мурманск, ул.С.Перовской, д. 3, Мурманская областная филармония, Камерный зал).
Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Ведущая – Екатерина Ефремова.
Герои этой программы - композиторы, чьи имена олицетворяют понятие «музыкальный романтизм». Это Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили нам музыкальный дневник своих чувств. Артисты филармонии попытаются прочесть его и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 454 человека
-
Последние комментарии
Known
27.04.18 08:11
Нет дыма без огня, говорили раньше в народе, а сегодня можно говорить, что нет новости без Ютуба! Кому это сообщение интересно? Картинка сомнительная, польза от сообщения нулевая.
Комментарий к новости:Горящая крыша дома вызвала интерес у прохожих
Katrin
27.04.18 08:04
А Ковтун вчера в думе доложила, что в Мурманской области всё прекрасно! У представителей власти всегда всё хорошо, а пешком gподыматься домой без лифта приходится простым работягам,без горячей воды ж
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной