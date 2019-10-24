В Мурманске состоится «космический» «Рыцарский турнир»

26 октября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках культурно-досугового проекта «Радуга творчества» состоится областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир».

За звание «лучшего космонавта» будут бороться участники с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 16 до 35 лет из г. Мурманска и Мурманской области.

Тема турнира: «По просторам Вселенной». Что такое наша Вселенная? Какие у нее просторы? Легко ли быть космонавтом?

Участники представят визитную карточку «В бортовом журнале», в конкурсе «Космический десант» изготовят костюм космонавта, подготовят творческий номер «Космическая симфония», а также совершат путешествие по игровым станциям «Покорители Галактики».