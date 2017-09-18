В Мурманске состоится лекция модельера Натальи Туровниковой «Самообразование в моде»

20 сентября в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится открытая лекция модельера, члена Союза дизайнеров России Натальи Туровниковой.

Наталья является автором журнала «VOGUE Россия», fashion-блогером и стилистом. Она также поддерживает молодых дизайнеров, выступает в качестве стилиста и продюсера модных показов.

Лекция приурочена к проведению ежегодного международного конкурса «Lexus Design Awards», который был учреждён в 2013 году и обращён к талантливым дизайнерам со всего мира. В рамках лекции Наталья Туровникова поделится с аудиторией своими знаниями и опытом в области модного самообразования и расскажет, где можно черпать информацию, на чьих историях стоит учиться и как правильно смотреть на мир моды.

Для участия в лекции необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию на официальном сайте «Lexus-Мурманск».