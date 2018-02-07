В Мурманске состоится мастер-класс для преподавателей школ искусств по теме «Цианотипия (альтернативная техника фотопечати)»

10 февраля в Детской школе искусств Мурманска состоится мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Цианотипия (альтернативная техника фотопечати)».

Цианотипия (она же тенеграфия, sun print, blue print) – способ фотографической печати с характерным ярко-синим цветом в полутонах и тенях, открытый в XIX веке. Цианотипию называют «альтернативным процессом» в фотографии, это необычный и редкий, почти «живописный» способ ручной печати, дающий удивительные ретро-отпечатки голубого оттенка.

Мастер-класс посвящён технике получения изображений с помощью светочувствительного раствора, который можно наносить на натуральные ткани, бумагу и т.д.

На мастер-классе участники познакомятся с краткой историей цианотипии и сами пройдут все стадии процесса – изготовление светочувствительного раствора, создание композиции, экспонирование, закрепление. Результатом занятия станет принт на бумаге или ткани с авторским дизайном каждого из участников и, конечно, знания, достаточные для дальнейших самостоятельных экспериментов.

Данную технику рекомендуется включать в программу по прикладной композиции в рамках образовательной программы «Живопись» (5-летний срок обучения), например, в 4 классе на занятиях, посвящённых изучению орнаментальной композиции или в рамках тем «Коллаж», «Орнамент», «Силуэт».

Проводит мастер-класс преподаватель первой категории Детской художественной школы Михайленко Мария Александровна, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».