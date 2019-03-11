В Мурманске состоится Международная библиотечная конференция «Баренцева библиотека 2.0 – библиотечный проект для новых компетенций»

12 марта в «AZIMUT Отель Мурманск» состоится открытие Международной библиотечной конференции «Баренцева библиотека 2.0 – библиотечный проект для новых компетенций»

Конференция проводится в рамках плана культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк (Норвегия) при финансовой поддержке Норвежского Баренцева секретариата.

В форуме примут участие специалисты библиотек Норвегии, Дании, Финляндии, Архангельской и Мурманской областей.

В ходе конференции планируется обсудить вопросы развития библиотек и новых компетенций, необходимых специалистам для работы в современных условиях.

Первый день работы форума пройдет в «AZIMUT Отель Мурманск». Будет представлен опыт успешно реализованных проектов. Во второй день конференции пройдет совместная литературная сессия российских и норвежских специалистов, на которой состоится обсуждение вопросов продвижения изданий местных авторов и читательских предпочтений.

Международный форум завершится семинаром по библиотечному обслуживанию детской и юношеской аудитории, который пройдет в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.