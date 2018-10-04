В Мурманске состоится Международная выставка-ярмарка «Сокровища саамской земли»

С 23 по 25 ноября в Мурманске состоится IV Международная выставка-ярмарка достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли».

На три дня отель «Азимут» распахнет двери для всех желающих соприкоснуться с уникальной самобытной культурой коренных малочисленных народов российского Севера.

В мероприятии примут участие общины, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, сольные исполнители и национальные фольклорные коллективы коренных малочисленных народов Севера.

Заявки на участие в выставке поступили от более 40 участников из Мурманска, Мурманской области, Республики Якутия и Норвегии.

В программе мероприятия запланированы выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества коренных народов, дефиле саамского костюма, яркие выступления творческих коллективов и сольных исполнителей, мастер-классы по саамскому рукоделию, деловая программа и конкурсы.

В рамках деловой программы выставки планируется проведение круглых столов по обсуждению механизмов сохранения духовного и культурного наследия коренных малочисленных народов Российской Федерации и обеспечения устойчивого развития коренных малочисленных народов страны.