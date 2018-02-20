В Мурманске состоится областной конкурс среди военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств «КВН в погонах»

24 февраля на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной конкурс среди военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «КВН в погонах».

В соревновании примут участие 6 команд: «Из бухты вон» 14-й бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии, «Суровые парни» 61-й бригады морской пехоты, «Шпроты» УФСИН России по Мурманской области, «Ой, все!» Главного управления МЧС России по Мурманской области, «Форменное бесчинство» Мурманской таможни и «Динамит» войсковой части Северного флота поселка Печенга.

Конкурсанты подготовят приветствия, вопросы для соперников и музыкальные номера.

В этом году тема конкурса посвящена 80-летию со дня образования Мурманской области – «Кольский полуостров – земля тайн, загадок и легенд».