Мурманская область. Арктика23.11.17 08:15
В Мурманске состоится очередное заседание Саамского собрания Самь Соббар
25 ноября на базе Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера состоится заседание Саамского собрания Самь Соббар, избранного на III съезде коренных народов Кольского Севера – саамов в ноябре 2014 года.
В ходе заседания планируется обсудить вопросы, связанные с использованием коренным малочисленным народом Севера Мурманской области и его общинами земель лесного фонда, исполнения решения III съезда саамов об установке памятника бойцам оленне-транспортных батальонов, а также предстоящие в 2018 году культурные события и мероприятия саамского сообщества.
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