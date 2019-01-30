В Мурманске состоится открытая общественная акция «Открытые сердца»

В 2019 году для участников конкурса управленцев «Лидеры России» проходит новый этап – «Сердце лидера», в рамках которого полуфиналисты конкурса разрабатывают и реализуют собственные социальные проекты.

Одной из таких инициатив стал проект поддержки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Открытые сердца – безграничные возможности». Руководителями проекта являются Алексей Мищенко и Александр Шахшаев, реализуется проект под патронажем уполномоченного по правам человека в Мурманской области при поддержке правительства Мурманской области, региональных Министерства социального развития, комитета по труду и занятости населения.

В рамках этого проекта 1 февраля в 14.00 в сквере на улице Ленинградской (г. Мурманск) состоится открытая общественная акция «Открытые сердца». Цель акции заключается в поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, привлечении к участию в проекте социально активных людей, желающих реализовывать себя и развивать наше общество. В рамках акции пройдет флеш-моб «Открытые сердца – безграничные возможности», будут подготовлены пожелания людям с ОВЗ и детям-инвалидам и запуск воздушных шаров с пожеланиями в небо. Будет организована съемка акции на видео с помощью квадрокоптера.

Организаторы приглашают к участию неравнодушных людей, волонтеров, представителей общественных организаций.