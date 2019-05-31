В Мурманске состоится открытие первой смены детских оздоровительных лагерей

3 июня в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие первой смены детских оздоровительных лагерей.

В этот день специалисты Дворца культуры проведут для юных северян увлекательную, развлекательно-игровую программу «Ура! Каникулы!» с весёлыми играми, шуточными викторинами, хитовыми песнями и зажигательными танцами.

Окунуться в мир детских радостей помогут удивительные куклы Lol. Ребята выяснят без чего не обойтись в каникулы и узнают о летних играх и забавах. Всех ждут веселые игры, викторины, загадки и, конечно же, дискотека.