В Мурманске состоится правовой семинар

Максим Ну почему не работает. Уже все крупные флота в Питер выжили. Комментарий к новости: Ловим инвестиции в Сочи, теряем рыбу в Мурманске

Олег Честно говоря, я, как и многие другие, с содроганием каждый раз слушают откровения нашего премьера - говорит-то вроде он и правильные вещи, только вот почему-то мало кто верит. Все получается с точнос Комментарий к новости: Ловим инвестиции в Сочи, теряем рыбу в Мурманске