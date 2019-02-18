Мурманская область. Арктика18.02.19 08:20
В Мурманске состоится правовой семинар
25 и 26 февраля Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации проводит в Мурманске правовой семинар, посвященный вопросам охоты, рыболовства, земельному и водному законодательству, пенсионному и социальному обеспечению коренных малочисленных народов.
В рамках семинара планируется рассмотреть вопросы развития и юридического обеспечения народов ненцев, саами, вепсов и других коренных малочисленных народов, ведущих традиционную хозяйственную деятельность и проживающих на территории Северо-Западного федерального округа.
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