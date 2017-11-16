В Мурманске состоится праздничный концерт, посвященный Всемирному Дню ребёнка

18 ноября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт, посвященный Всемирному Дню ребёнка.

Всемирный день ребёнка отмечается 20 ноября во многих странах мира, в том числе и в России. Именно в этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. Документ объединил 10 основополагающих принципов и провозгласил своей конечной целью «обеспечить детям счастливое детство». 20 ноября 1989 года была принята Конвенция о правах ребёнка, которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь.

Ансамбль народной песни «Горенка», фольклорный ансамбль «Потешенки», вокальный ансамбль «Цветные сны» и клуб авторской песни «Пять углов» подарят зрителям песни о незабываемом детстве.