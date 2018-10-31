В Мурманске состоится презентация книги «Богатырь Ляйне»

25 ноября в рамках IV Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли», состоится презентация переиздания книги «Богатырь Ляйне. Тоавас Олма Ля̅йнэ».

Сказки, собранные в книге, записаны саамским писателем и педагогом Павлом Юрьевым со слов пожилых саамских оленеводов, охотников и рыбаков.

Литературное произведение издано на русском и саамском языках. Дополнением к новому изданию станет аудио диск, на котором саамские сказки и предания, представленные в книге, записаны в исполнении саамских общественных деятелей.

В рамках презентации Лариса Авдеева, дочь автора произведения, расскажет о жизни и творчестве своего отца и его работе над книгой.