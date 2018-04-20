В Мурманске состоится региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Унисон»

21 апреля в 11.00 в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, д. 14) открывается IV региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Унисон». Конкурс проводится в целях сохранения традиций музыкально-педагогической и исполнительской школ на духовых и ударных инструментах, выявления и реализации творческой индивидуальности одаренных и профессионально перспективных учащихся и студентов.

Учредителем Конкурса является Комитет по культуре и искусству Мурманской области.

В Конкурсе примут участие 49 солистов - исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах (флейта, саксофон, кларнет, валторна, труба, тромбон, баритон) и ударных инструментах из 12 детских школ искусств и музыкальных школ Мурманска, Североморска, Апатиты, Кандалакшы, Полярных Зорей, Никель и Сафоново.

В номинации «Ансамблевое исполнительство» будут представлены 8 ансамблей учащихся школ и студентов колледжа искусств однородных и смешанных по составу инструментов (ансамбли флейтистов, трубачей, саксофонистов).

По итогам конкурса жюри определит победителей в номинациях обладатель Гран-при, лауреаты I, II, Ш степеней, лучший концертмейстер «За профессионализм» среди преподавателей.