25 апреля в Мурманске состоится семинар, посвящённый защите от киберугроз «Безопасность критической информационной инфраструктуры (КИИ) – что делать и как защищать?».



Организаторами мероприятия выступили ведущие ИТ-компании: один из топ-20 российских разработчиков «Диджитал Дизайн»; ведущий российский разработчик систем защиты «Лаборатория Касперского» и CheckPoint – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности. Мероприятие проходит при поддержке Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.



К участию в семинаре приглашены руководители, ответственные за информационную безопасность. Эксперты рассмотрят правовую и практическую стороны вопроса безопасности КИИ и автоматизированных систем управления технологическим процессом на критически важных объектах инфраструктуры.



С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», который предписывает органам государственной власти, госучреждениям, ключевым промышленным компаниям обеспечить безопасность своих информационных систем и сетей связи. Требования закона породили массу вопросов практической направленности – приглашенные эксперты помогут участникам семинара разобраться с этим.



С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте организатора. Мероприятие требует предварительной регистрации.



Семинар начнется 25 апреля в 14.30 в деловом центре «Арктика» (г. Мурманск, пр. Ленина, 82, деловой центр «Арктика», зал «Москва»).