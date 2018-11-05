В Мурманске состоится семинар в рамках международного проекта «Российско-норвежская музейная сеть»

6-7 ноября в отеле «Azimut» начнёт работу семинар в рамках международного проекта «Российско-норвежская музейная сеть».

Глубокие культурные и исторические связи объединяют Северную Норвегию с Русским Севером. Международный проект «Российско-норвежская музейная сеть» создан и реализуется по инициативе старшего советника по культуре губернской коммуны Финмарка по культуре Рейдун Лауры Андреассен.

Осенью 2016 года старт проекту был дан на территории Норвегии. Впоследствии были организованы встречи: в Архангельской области в 2017 году и в Карелии в 2018 году. За три года работы сети на встречах приняли участие более 40 человек из 31 музейного учреждения.

Цели проекта - создание общей научной платформы для музеев Северной Норвегии и Северо-Западной России и ознакомление с последними историческими исследованиями северных регионов.

Предстоящий заключительный семинар в Мурманске подведёт итоги и укажет дальнейшие направления работы, включая предложения о совместных проектах. Лекторами выступят как русские, так и норвежские исследователи.

Участников программы ожидает насыщенная культурная программа: посещение Мурманского областного краеведческого музея, атомного ледокола «Ленин», Мурманского областного художественного музея, Военно-морского музея Северного флота.