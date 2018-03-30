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Мурманская область. Арктика30.03.18 11:35

В Мурманске состоится слёт юных читателей

31 марта   в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт слёт читательских делегаций городов-столиц Недели детской и юношеской книги в Мурманской области.

Завершился большой проект «Город – столица Недели детской и юношеской книги в Мурманской области». Двенадцать городов принимали детские читательские делегации всех городов и районов, проводили праздники, организовывали культурную программу, знакомили с достопримечательностями. Участники получали сувениры и буклеты и с нетерпением ждали следующей поездки. Так дети знакомились с городами и поселками Кольского края.

В год 80-летия Мурманской области главная детская библиотека пригласила лучших читателей литературных столиц (Мончегорск, Оленегорск,Кировск, Апатиты, Мурманск, Кола, Североморск, Снежногорск, Кандалакша, Ловозеро, Полярные Зори, Заполярный) и проведёт слёт юных читателей.

В программе встреча делегаций и эстафета творческих визиток. Затем путешествие по книжному царству - залам и музеям областной детско-юношеской библиотеки. Ребята увидят галерею портретов писателей-земляков и возложат цветы к бюстам на Аллее писателей возле библиотеки.

А затем библиотекари организуют для участников увлекательные экскурсии и интерактивные занятия в Информационном центре по атомной энергии на ледоколе «Ленин» и в региональном детско-юношеском центре краеведения Мурманского областного краеведческого музея.

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Последние комментарии

MotoRin
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