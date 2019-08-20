В Мурманске состоится субботник на ручье Чистом

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, 24 августа в Мурманске состоится мероприятие по очистке береговой полосы и прибрежной территории акватории ручья Чистого.

Сбор участников будет осуществляться в 10.00 на парковке около остановки общественного транспорта «Якорный переулок» (у здания «Макдональдс).

Как отмечает ведомство, в рамках национального проекта «Экология» в России проводятся, в том числе и мероприятия по сохранению уникальных водных объектов. На территории Мурманской области на сегодняшний день силами неравнодушных северян проведены субботники более чем на 15 водных объектах, в ходе которых очищено свыше 20 км береговой полосы.

В случае принятия решения об участии просим сообщить данные о количестве участников на электронный адрес: lubavina@gov-murman.ru или по телефону 8 (8152) 486-842.