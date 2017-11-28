В Мурманске состоится торжественное открытие областной выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области

30 ноября в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие 42-й областной выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставка ежегодно демонстрирует новые направления любительского творчества, широту творческого потенциала мастеров Мурманской области и преемственность в работах мастеров разных поколений. Среди участников есть мастера, которые впервые представят свои работы, а также те, чьё искусство известно не только в Мурманской области, но и далеко за её пределами.

В экспозиции будут представлены живописные полотна, графические рисунки, работы, выполненные в различных техниках: росписи по ткани, лоскутного шитья, валяния из шерсти, вязания крючком и спицами, бисероплетения, русской вышивки, вышивки лентами и других.

Выставка будет работать до 19 января 2018.