В Мурманске состоится торжественное открытие выставки «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»

8 сентября в Выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

Экспозиция будет посвящена красному цвету в отечественном изобразительном и народном искусстве. 77 произведений живописи и прикладного творчества – от Древней Руси до нашего времени - продемонстрируют зрителю, как выдающиеся мастера разных эпох использовали декоративные возможности и символику красного цвета, олицетворявшего, с одной стороны, красоту и нарядность, а с другой – страсть, кровь и революционные потрясения.

Центральное место на выставке займут произведения знаменитых мастеров XIX – начала XX веков, которые представят эволюцию русского искусства от романтизма до символизма и авангарда: Алексея Венецианова, Федора Моллера, Николай Ге, Архипа Куинджи и других классиков академической и реалистической живописи. С революционными переменами в искусстве начала XX столетия публику познакомят полотна Кузьмы Петрова-Водкина, Давида Бурлюка, Мартироса Сарьяна, Натана Альтмана, Ильи Машкова – художников, чье творчество связано с эпохой исторического перехода от императорской России к России советской.

Многообразие советского искусства будет представлено произведениями Давида Штеренберга, Гелия Коржева, Роберта Фалька, Александра Герасимова, Владимира Лебедева.

На выставке будут представлены также картины современных художников: Дмитрия Шагина, Геннадия Устюгова, Олега Котельникова и других.

С 9 сентября выставка будет открыта для посетителей музея и будет работать до 26 ноября.