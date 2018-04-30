В Мурманске состоится всероссийская акция «Чистый берег»

В следующую субботу, 5 мая, состоится всероссийская акция «Чистый берег», которая проходит под эгидой МЧС России с 2014 года. Данное мероприятие проводится с целью популяризации идей экологической сознательности и воспитания экологической культуры у граждан Российской Федерации.

Следует отметить, что инициатива проведения Всероссийского экологического субботника была поддержана многими частными и государственными организациями, активистами и общественниками. Проведение подобной акции – это, прежде всего, способ призвать общество самостоятельно осознать существующие экологические проблемы и помочь каждому включиться в их решение.

Мурманская область также принимает участие в этом важном экологическом мероприятии. В Мурманске сбор и инструктаж волонтеров и всех желающих присоединиться к акции начнется в 10 часов на площадке у здания МОЦДЩ «Лапландия» (адрес: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д.2). Неравнодушным к вопросам сохранения хрупкой природы Севера желательно принести с собой перчатки и мешки для сбора мусора.