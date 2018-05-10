В Мурманске состоится выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»

11 мая в 19.00 и 12 мая в 18.00 состоится одно из главных музыкальных событий сезона – выступления Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», которые входят в программу празднования 80-летия со дня образования Мурманской области. Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

11 мая в концерте прославленного коллектива примет участие один из лучших басов современности, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков.

12 мая оркестр выступит с программой «Времена года», в которой прозвучат сочинения Вивальди и Чайковского.

Бессменным художественным руководителем и главным дирижёром камерного оркестра «Виртуозы Москвы» с момента его создания является выдающийся скрипач и дирижёр Владимир Спиваков. Именно благодаря маэстро Спивакову, его многолетней и кропотливой работе с оркестром, «Виртуозы Москвы» входят в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию, признание и высочайшую репутацию, которая завоёвывалась годами упорного и созидательного труда.

В репертуаре «Виртуозов Москвы» последнего времени появились программы, исполняемые без дирижёра, в которых сам оркестр является лидером музыкального процесса. Одну из таких программ – «Времена года» - коллектив и исполнит в Мурманске.