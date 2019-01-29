В Мурманске состоится юбилейная картографическая и геоинформационная конференция с участием российских и зарубежных специалистов

Мурманское областное отделение Русского географического общества совместно с МАГУ, ММБИ, МГУ, РАН, Китайской академией наук и другими организациями с 30 января по 2 февраля проводят в Мурманске совместную международную конференцию «ИнтерКарто/ИнтерГИС-25 «Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий» и ГИС для Шелкового пути – 3».

Это будет юбилейная 25-я конференция «ИнтерКарто/ИнтерГИС». В этот раз она проводится совместно с 3-й китайской конференцией «ГИС для Шелкового пути». В мероприятии примут участие более 80 ведущих российских и зарубежных специалистов в области картографии и геоинформатики. Зарубежные участники приедут из Китая, Австрии, Бельгии, Италии, Чехии и других стран.

Основной площадкой научного форума выступает МАГУ. В рамках секций и «круглых столов» конференции будут рассматриваться такие актуальные вопросы арктической повестки, как геоинформационное обеспечение навигации и научных исследований в высоких широтах, геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого развития арктических территорий, геоинформационное и картографическое обеспечение арктического шелкового пути.

Серия конференций «ИнтерКарто» имеет давнюю историю и не повторяется в одном и том же месте, как в российской, так и в зарубежной части.