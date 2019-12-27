В Мурманске состоится забег в марафонский подъём наперегонки с оленем Праздника Севера

5 января в Мурманске на лыжном стадионе спорткомплекса «Долина Уюта» в рамках Декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» пройдут региональные соревнования «Бегом в марафонский подъём наперегонки с оленем Праздника Севера».

Как сообщает Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области, участие в соревнованиях могут принять дети (до 12 лет) на дистанцию 100 метров и взрослые (с 13 лет) на дистанцию 400 метров.

В 13 часов состоится зажигательная разминка под музыку, а в 13.15 будет дан общий старт. На финише всех участников будут ждать сувениры на память от «оленя», сладкие мандарины, горячий чай с баранками.

Победителям и участнику в самом необычном костюме - призы с символикой Праздника Севера, обещают организаторы мероприятия.