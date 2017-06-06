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Мурманская область. Арктика06.06.17 16:50

В Мурманске состоится заседание российско-финляндской координационной группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью

В соответствии с решениями встречи Министров внутренних дел Российской Федерации и Финляндской Республики и российско-финляндской группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью, 8 июня в Мурманске состоится очередное заседание российско-финляндской координационной группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью. В заседании примут участие представители центрального аппарата МВД России во главе с координатором международного сотрудничества МВД России Петром Поповым.

Также с российской стороны участие в работе заседания примут министр внутренних дел по Республике Карелия Дмитрий Сергеев, начальник ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов, начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов.

Делегацию МВД Финляндской Республики возглавит генеральный директор Департамента полиции МВД Финляндии Кауко Аалтомаа. Всего со стороны Финляндии на заседании будут присутствовать семь представителей полицейского ведомства республики.

В ходе заседания стороны подпишут ряд документов по взаимодействию, в том числе планы совместных действий между приграничными территориальными органами МВД России и органами полиции Финляндии.

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