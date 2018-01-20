В Мурманске состоялась церемония закрытия Чемпионата СЗФО по художественной гимнастике

В легкоатлетическом манеже Мурманска губернатор Марина Ковтун вчера приняла участие церемонии закрытия Чемпионата СЗФО по художественной гимнастике.

В Мурманской области соревнования по художественной гимнастике межрегионального уровня состоялись впервые. Лучшие спортсменки регионов Северо-Западного федерального округа соревновались за право стать лучшими, чтобы представить свои регионы на Первенстве России. В соревнования приняли участие 21 спортсменка из Мурманской области и 144 гимнастки из регионов СЗФО.

Первенство Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике проходит в Мурманске впервые и для нас большая честь принимать соревнования такого уровня, отметила губернатор Марина Ковтун и выразила надежду, что гости остались довольны организацией турнира и увезут с собой самые добрые впечатления о Заполярье.

«Этот яркий спортивный праздник доставил северянам радость и наслаждение. Пожалуй, нет на свете более естественного и прекрасного вида спорта, чем художественная гимнастика. Её широкая популярность понятна: даже если речь не идёт о серьёзных достижениях, всё равно – изящество, осанка, культура движения остаются с любой гимнасткой на всю жизнь», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона поблагодарила участниц соревнований за подаренный чудесный праздник красоты и грации, тренеров и родителей девушек – за вложенные в них силы.