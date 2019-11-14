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Мурманская область. Арктика14.11.19 12:45

В Мурманске состоялась II международная сессия «Сотрудничество в Арктике»

Среди приглашенных - глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы, представители Совета Баренцева/Евроарктического региона, федеральных и региональных органов власти, дипломатических и консульских учреждений, а также общественных организаций России и зарубежных стран.

В центре внимания - перспективы и точки роста международного сотрудничества на Севере, механизмы повышения инвестиционной привлекательности арктических территорий, а также особенности реализации крупномасштабных проектов в арктических условиях.

Как было отмечено в ходе обсуждения, Арктический регион – центр концентрации международных интересов, стратегически значимый с точки зрения логистики, природных ресурсов, научных исследований, территория, обладающая уникальным туристическим потенциалом.

Прозвучало, что для субъектов Арктической зоны Российской Федерации активную роль играет развивающееся сотрудничество в рамках Баренцева/Арктического региона, которое, в том числе, является проводником внешней политики России на Севере Европы и Арктике.

- На региональном уровне мы прикладываем все усилия для сохранения и расширения позитивного международного сотрудничества, в том числе приграничного, - отметил Сергей Дубовой.

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