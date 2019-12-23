В Мурманске состоялась коммуникационная сессия, посвященная вопросам денежно-кредитной политики Банка России

Заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов, заместитель министра финансов Роман Козуб, первый заместитель министра экономического развития Алла Шпак, заместитель министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Андрей Варич встретились с заместителем директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Андреем Липиным, заместителем начальника Северо-Западного ГУ Банка России Вадимом Пивоваровым и управляющим Отделением Банка России по Мурманской области Андреем Климовым.

Представители Банка России провели в Мурманске коммуникационную сессию, посвященную вопросам денежно-кредитной политики Банка России. Напомним, совет директоров Банка России 13 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов до 6,25% годовых.

Участники встречи обсудили экономическую ситуацию в России и Мурманской области, роль денежно-кредитной политики Банка России в обеспечении экономического роста, немонетарные факторы инфляции в Мурманской области, повышение финансовой грамотности населения, развитие финансовых рынков в регионе.

Дмитрий Филиппов отметил важность взаимодействия с Банком России при работе по реализации крупных инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры. Участники встречи обсудили возможные совместные действия по развитию рынка корпоративных облигаций, как источника привлечения долгосрочного финансирования.

«Подобные поездки и встречи с бизнесом и органами власти помогают лучше понять ситуацию в регионе, в том числе по инфляции. Мы находим «узкие места» и совместно с региональными правительствами пытаемся найти способы решения проблем» - отметил Андрей Липин.

Андрей Липин напомнил, что цель денежно-кредитной политики Банка России – поддержание уровня годовой инфляции вблизи 4% постоянно. Это позволит населению и бизнесу строить долгосрочные планы относительно своих расходов и сбережений.

Годовая инфляция в Мурманской области в ноябре составила 4,0% и снизилась по сравнению с октябрем, когда она составляла 4,3%, прежде всего за счет динамики цен на продовольственные товары. Инфляция в регионе несколько превышает показатели по СЗФО и России в целом (3,4% и 3,5% соответственно).

«Это связано с высокой долей импорта, - объяснил Андрей Липин. - Инфляция в Мурманской области выше российского показателя, но снижается вслед за ним».

Стороны обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. Отделение Банка России по Мурманской области проводит анализ региональной экономики и ценовых ожиданий бизнеса, организует работу по повышению уровня доступности финансовых услуг и финансовой грамотности населения. Участники встречи договорились продолжать совместную работу в этом направлении.

Коммуникационная сессия продолжилась в городском деловом центре «Меридиан», собрав более 120 человек. Среди собравшихся были представители органов исполнительной власти, предприятий - участников мониторинга Банка России, делового сообщества, в том числе членов Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, а также банков, финансовых организаций, вузов.

Вадим Пивоваров в своем выступлении отметил, что ситуация в регионе развивается в тренде с общероссийской. Ценовые ожидания бизнеса в Мурманской области так же, как и в целом по России, снизились, показывают опросы. В качестве факторов, повлиявших на это снижение, можно выделить сдержанный потребительский спрос, снижение рисков хозяйственной деятельности и укрепление рубля.

Кроме того, делегация Банка России посетила единственного оператора, обеспечивающего перевозки грузов, в том числе продовольствия, по Северному морскому пути – «Росатомфлот» и одно из крупнейших по объемам вылова рыбы в северном бассейне предприятий – АО «Мурмансельдь 2». На этих встречах обсуждались проблемы бизнеса и планы дальнейшего развития.