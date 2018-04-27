В Мурманске состоялась конференция, посвящённая Всемирному дню охраны труда

Сегодня в Мурманске начала работу конференция по охране труда, посвящённая Всемирному дню охраны труда. По решению Международной организации труда в этом году тема Всемирного дня охраны труда – «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». В работе конференции принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин.



Обращаясь с приветствием к участникам мероприятия, заместитель главы региона отметил, что правительство Мурманской области ежегодно поддерживает инициативу Международной организации труда.



«Сохранение жизни и здоровья работников – основной фактор устойчивого социально-экономического развития области, напрямую определяющий качество трудовых ресурсов. Решение проблем в области охраны труда требует системного подхода и предусматривает тесное взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления, профсоюзов, объединений работодателей и работников. Мы заинтересованы в том, чтобы условия труда работника каждого предприятия нашего региона были безопасными», – подчеркнул Роман Дурягин.



По поручению губернатора Марины Ковтун заместитель главы региона вручил Благодарственные письма Губернатора Мурманской области. За большой вклад в обеспечение безопасности на производстве и в связи с празднованием Всемирного Дня охраны труда награждены Кировский филиал АО «Апатит» и ПАО «Мурманский морской торговый порт».