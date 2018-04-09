В Мурманске состоялась полуфинальная игра городской Школьной лиги КВН

На этот раз в юморе соревновались юные представители школ и колледжей столицы Заполярья: Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского педагогического колледжа, средней общеобразовательной школы № 38, Мурманского индустриального колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, филиала Нахимовского военно-морского училища.

– У всех команд есть свой стиль, своя концепция. Те, кто следит за играми Школьной лиги видят, как с каждым туром развиваются команды, а их выступления становятся все лучше, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой. – У некоторых из этих команд уже был дебют на фестивале Мурманской региональной лиги КВН. И мы очень надеемся, что со временем ребята составят достойную конкуренцию именитым взрослым мурманским юмористам.

В финал вышли четыре команды из шести: «Сверхразум», «Для Вас», «Сборная современной молодёжи» и «Борщ».

Мурманская Школьная лига – самая младшая из дивизионов КВН-движения. Многие ребята, а то и целые команды параллельно начинают играть в Региональной лиге КВН или даже в лигах других городов. С областными коллегами также происходит обмен опытом. Так, 24 марта команды «Сверхразум» и «Сборная современной молодежи» посетили ЗАТО Александровск, где приняли участие в фестивале молодёжного творчества «Freespace».