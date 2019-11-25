В Мурманске состоялась премьера спектакля «Сказ о полярном дне и полярной ночи»

В Мурманском областном драматическом театре в субботу состоялась долгожданная премьера спектакля «Сказ о полярном дне и полярной ночи». В основу пьесы легли легенды и мифы саамов – коренного малочисленного народа Севера, обработанные членом Союза писателей России, создателем и хранителем Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой Надеждой Большаковой. Режиссер-постановщик – Заслуженный артист РФ Александр Водопьянов.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктория Бакула подчеркнула значимость премьеры «Сказа о полярном дне и полярной ночи» для театральной и культурной жизни региона.

«Как известно, саамская литература достаточно молода, она представлена поэзией и прозой, богатой жанрами, но до недавнего времени драматургии в ней не было. Одной из попыток можно считать двухактную пьесу на саамском языке «Сийтшурьмусс» («Председатель сельсовета»), написанную в 1926 г. студентом Института народов Севера Тимофеем Дмитриевым и с успехом сыгранную в самодеятельном спектакле Саамского (лопарского) землячества в Ленинграде. Однако после этого о саамской драматургии речи не шло», – отметила Виктория Борисовна.

Театральное событие является значимым не только для автора спектакля – известной саамской писательницы Надежды Большаковой, но и для Мурманской области и саамского общества, которые стали свидетелями на глазах рождающейся национальной саамской драматургии, что в любой национальной литературе символизирует переход словесного творчества на новый уровень развития.

Как отметил режиссер-постановщик Александр Водопьянов, Надежда Павловна в течение длительного времени создавала сценарий спектакля, который бы стал для маленьких зрителей хорошим проводником в самобытную культуру саамского народа.

«Я писатель, а не сценарист, поэтому мне было достаточно трудно создавать пьесу. Я много советовалась с Александром Александровичем и даже проходила мастер-классы по написанию сценария в Интернете. Но мне кажется, что у нас получился замечательный спектакль. Когда я смотрела на сцену, по моему телу пробегали мурашки. Артисты смогли завести зал и донести до ребят смысл главных слов, на которых я сделала акцент, - любовь, благодарность и свет», - рассказала Надежда Большакова.

«Сказ о полярном дне и полярной ночи» вошёл в репертуар Мурманского областного драматического театра. Следующий показ состоится 1 декабря.