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Мурманская область. Арктика07.03.18 14:11

В Мурманске состоялась презентация национального парка «Хибины»

В Мурманске состоялась презентация национального парка «Хибины». От имени губернатора Марины Ковтун участников мероприятия приветствовал первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин. Он отметил, что созданию национального парка предшествовала сложная ситуация, возникшая из-за планов компании СЗФК построить через проектируемый в то время национальный парк дорогу для перевозки руды с месторождения «Партомчорр» на построенный компанией ГОК «Олений Ручей», против чего возражали экологи. Компромисс долгое время найти не удавалось. Помогло изменение ситуации в экономике – освоение «Партомчорра» отодвинулось на более дальнюю перспективу, и вопрос о строительстве дороги по территории нацпарка отпал сам собой.

«Теперь мы должны понять, как федеральное правительство будет управлять этим парком, и какое финансирование будет выделено – в сегодняшних условиях это очень актуальная задача. У нас есть положительный опыт, полученный в рамках работы по согласованию границ национального парка, когда решение было найдено с учетом соблюдения интересов как крупных промышленных предприятий региона, так и экологов. Надеюсь, он нам поможет договориться и с федеральным правительством, и с нашими крупными предприятиями о совместном участии в обеспечении работы этого парка, чтобы парк выполнял свои главные задачи – сохранение природы и предоставление возможности для наших жителей и гостей области наслаждаться его красотами», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Национальный парк «Хибины» приобрёл официальный статус 8 февраля 2018 года – соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Хибинские горы - уникальный объект, отличающийся  большим разнообразием и концентрацией не только редких растений и животных, но и месторождений полезных ископаемых.

 

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